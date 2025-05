Sanesul reajusta tarifa da conta de água em 68 municípios

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (30) o reajuste anual no abastecimento de água e esgotamento Sanitário

São afetados com reajuste de 5,53% sobre as tarifas os 68 municípios atendidos pela Sanesul. A exceção ocorre apenas em Três Lagoas, que tem como data base o mês de março e terá reajuste de 5,48%.

A aplicação do reajuste aos usuários devem entrar em vigor no período de em 1º de julho de 2025.

Veja os municípios que sofrerão reajuste

1) Água Clara

2) Alcinópolis

3) Amambai

4) Anastácio

5) Anaurilândia

6) Angélica

7) Antônio João

8) Aparecida do Taboado

9) Aquidauana

10) Aral Moreira

11) Bataguassu

12) Batayporã

13) Bodoquena

14) Bonito

15) Brasilândia

16) Caarapó

17) Camapuã

18) Caracol

19) Coronel Sapucaia

20) Chapadão do Sul

21) Corumbá

22) Coxim

23) Deodápolis

24) Dois Irmãos do Buriti

25) Douradina

26) Dourados

27) Eldorado

28) Fátima do Sul

29) Figueirão

30) Guia Lopes da Laguna

31) Iguatemi

32) Inocência

33) Itaporã

34) Itaquiraí

35) Ivinhema

36) Japorã

37) Jardim

38) Jateí

39) Juti

40) Ladário

41) Laguna Carapã

42) Maracaju

43) Miranda

44) Mundo Novo

45) Naviraí

46) Nioaque

47) Nova Alvorada do Sul

48) Nova Andradina

49) Novo Horizonte do Sul

50) Paranaíba

51) Paranhos

52) Pedro Gomes

53) Ponta Porã

54) Porto Murtinho

55) Rio Brilhante

56) Rio Negro

57) Rio Verde de MatoGrosso

58) Ribas do Rio Pardo

59) Santa Rita do Pardo

60) Selvíria

61) Sete Quedas

62) Sidrolândia

63) Sonora

64) Tacuru

65) Taquarussu

66) Terenos

67) Três Lagoas

68) Vicentina

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também