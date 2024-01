Santa Casa agradece Energisa pela ajuda para resolver problema na rede elétrica

Depois das falhas apresentadas no fornecimento de energia serem resolvidas na Santa Casa de Campo Grande durante a terça-feira (2), a unidade hospitalar agradeceu ao Grupo Energisa e à Cogera Energia, responsáveis por ajudar a solucionar o problema.

Por meio de nota a presidente Alir Terra Lima fez os agradecimentos, reconhecendo a eficiência das instituições. “Graças à competência e ao comprometimento dessas empresas, foi possível realizar a alteração da linha subterrânea para a linha aérea, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento aos nossos pacientes”, destacou.

As equipes especializadas na infraestrutura e fornecimento de energia, trabalharam no local durante toda a noite, até às 5h da manhã de hoje para reordenar a normalidade do atendimento no hospital.

Hoje (3), a Santa Casa está funcionando normalmente. Ainda na nota, a unidade pontou que não houve prejuízo à assistência aos pacientes. “Cabe destacar que as visitas e as trocas de acompanhantes estão liberadas, seguindo os protocolos de segurança sanitária”, finaliza.

