Santa Casa comemora seus 106 anos com cerimônia voltada às mulheres

Celebrando mais um ano de prestação de serviços de saúde à comunidade de Mato Grosso do Sul e de países vizinhos, a Santa Casa de Campo Grande realiza nesta quinta-feira (17), um evento especial às 19h, no Auditório Carroceiro Zé Bonito, no térreo do hospital.

Para comemorar os 106, uma cerimônia especial será realizada no auditório da instituição, com o tema “Mulheres na Santa Casa” com a presença das Diretorias Corporativa e Executiva, Associados, autoridades municipais, estaduais e federais, além do prestígio de colaboradores do hospital.

A presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, expressa sua gratidão pelos longos anos de serviço do hospital. "Essa data é de muita celebração e reflexão para todos nós. Ao longo de 106 anos, esse prédio tem sido testemunha de muitas histórias de superação e cura de inúmeras pessoas, não apenas de nossa cidade, mas também de nosso Estado e país. Essa cerimônia, com a participação de representantes da sociedade civil e política, será um lembrete de que continuaremos a servir nossa comunidade por longos e longos anos, por amor à nossa Santa Casa”, declara a presidente.

O Diretor do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire, ressalta a importância do tema da comemoração: “Neste ano temos uma característica especial e única: pela primeira vez na história, nosso hospital tem uma presidente mulher, com uma força e sensibilidade intrínseca. Isto no levou a homenagear mulheres que fizeram parte da história da Santa Casa, representando 70% da nossa força de trabalho”, conta o diretor. Para o Diretor Técnico do hospital, Dr. William Lemos, essa data marca também as transformações ocorridas ao longo das décadas: “Nossa jornada é marcada por avanços médicos e inovações que revolucionaram a maneira como atendemos nossos pacientes”, destaca o diretor.

