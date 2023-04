Santa Casa viabiliza ação para empregar Pessoas com Deficiência

A Gerência de Gestão de Pessoas, juntamente com as Diretorias Coorporativa e Executiva da Santa Casa de Campo Grande está lançando uma campanha de conscientização intitulada “Inclusão e Empregabilidade”, com objetivo de oferecer oportunidades de trabalho às pessoas com deficiências.

O evento de apresentação, intitulado “Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência” será realizado no dia 27 de abril. Dentro da programação, a Santa Casa oferecerá vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência e contará com palestras sobre inclusão social nas empresas e seus desafios, além de relatos sobre o cotidiano de um PCD. Também está programado o lançamento da Pedra Fundamental da Passarela Acessível.

Já no período da tarde, serão realizadas triagens e entrevistas, para garantir o acesso dinâmico aos processos de recrutamento, de seleção e de possibilidades de contratação. Os interessados devem levar o currículo atualizado para o balcão de empregos, que será montado no Auditório Carroceiro Zé Bonito, no térreo da Santa Casa de Campo Grande, das 13:30 às 16:00.

A campanha também incluirá a elaboração de uma série de ações que serão desenvolvidas nos próximos meses para tornar o hospital mais acessível. Alguns exemplos são a instalação de rampas de acesso e elevadores adaptados para cadeirantes em todo o hospital, a adaptação de banheiros para pessoas com deficiência.

Todas as vagas já existentes e que passam pela triagem para trabalhar na Santa Casa serão para Pessoas com Deficiência.

Para o vice-presidente da Santa Casa de Campo Grande, estar acessível é uma lei que deve ser cumprida. “Além disso, é um ato humanitário, pois todos temos os mesmos direitos. Nossa Diretoria Corporativa tem essa mesma forma de pensar e agir. Temos que atuar em alguns pilares: as ações de acessibilidade, inclusão e acolhimento, a acessibilidade física, que são as ações ligadas à Engenharia e Arquitetura, as ações relacionadas com a acessibilidade digital e o maior desafio, que são as barreiras atitudinais, relacionadas ao trato entre as pessoas, como se portar, como falar e como agir com as pessoas com qualquer tipo de deficiência”, afirma o engenheiro Jary de Carvalho e Castro.

Serviço – Projeto Inclusão e Empregabilidade

Evento – Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência

Data – 27/4/2023

Horário – das 8:00 às 16:00

Local – Auditório “Carroceiro Zé Bonito” (Térreo da Santa Casa)

