Santa Maria vai operar como aeroporto auxiliar, na capital

O governador Reinaldo Azambuja autorizou crédito suplementar à secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra), no valor de R$ 2,5 milhões, para implantação do sistema de iluminação na pista de pouso e decolagem do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. O investimento visa dotar o Santa Maria, sob controle do estado, com estrutura para operar como aeródromo auxiliar do Aeroporto Internacional.

O objetivo do estado é diminuir o fluxo de aviões de pequeno e médio porte no aeroporto internacional, além de garantir maior segurança operacional e conforto aos usuários. O superintendente aviário Leonardo Dias Marcelo, da Gerência de Transportes Aéreos (GAT), vinculada à Seinfra, informou que o balizamento noturno colocará o Santa Maria em condições de receber voos comerciais em uma situação de emergência.

Com acesso pavimentado, a partir da BR-262, o aeroporto é dotado de duas pistas – a de pouso e decolagem, de 1.600 metros, por 30 metros de largura, e a de taxiamento, de 1.500 metros, por 23 metros de largura. Os recursos destinados a melhoria operacional são integralmente do Estado e a obra entra em processo de licitação, com prazo de conclusão em 150 dias, a partir da data de ordem de serviço dada pela Seinfra.

Para a PRF, o novo sistema de iluminação dará maior agilidade operacional às tarefas da unidade, além de mais controle e segurança de voo, seja sob chuva ou tempo parcialmente nublado, informou o inspetor Bággio Tércio, destacando a importância do investimento do Estado. As operações noturnas, segundo os proprietários dos hangares, vão intensificar a aviação executiva. O tráfego aéreo é intenso no aeroporto: chega a 60 voos em um dia.

