São Julião será certificado como 1° Hospital "Rumo Ao Lixo Zero" no Brasil

Concorrendo à certificação Rumo ao Lixo Zero, concedida pelo Instituto Lixo Zero, representante no Brasil da Zero Waste International Alliance, desde junho, o hospital São Julião de Campo Grande receberá o certificado no dia 1º de dezembro, às 8h30, no Centro de Convenções Dr. Gunter Hans.

Certificação consagra a luta contra o desperdício e a meta é o máximo desvio de resíduos sólidos dos aterros sanitários, ação que vai de encontro ao trabalho que o hospital desenvolve há 23 anos, investindo na coleta seletiva, na reciclagem, compostagem e reflorestamento, afinal está localizado em uma área de 240 hectares.

A campanha mobilizou a comunidade interna, pacientes e acompanhantes e o resultado é o São Julião como primeiro Hospital do país a atingir o índice de 82% de desvio de resíduos sólidos do aterro sanitário, processo 100% auditado pelo Instituto Lixo Zero. A instituição deu um passo inédito como a primeira unidade hospitalar brasileira nesse processo e com esse alcance.

A cerimônia de certificação no Centro de Convenções Dr. Gunter Hans, com sede no Hospital São Julião, contará com a presença de autoridades, instituições ambientais e o presidente do Instituto Lixo Zero do Brasil, Rodrigo Sabatini que no dia seguinte estará a caminho de Dubai, para participar da COP 28 da ONU. Segundo Sabatini: “O exemplo do Hospital São Julião merece ser citado nessa reunião global para o meio ambiente”.

