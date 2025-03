São Julião traz palestra sobre cuidados paliativos com a Dra. Ana Cláudia

Acontece no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo no próximo dia 30 de abril às 19h, apalestra “A morte é um dia que vale a pena viver”, ministrada pela médica geriatra e paliativista, Dra. Ana Cláudia Quintana Arantes. O encontro é promovido pelo Hospital São Julião.

Formada pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em Geriatria e Gerontologia pela Universidade de Barcelona, e pós-graduada em Cuidados Paliativos pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, Dra. Ana Cláudia é autora do livro, “A morte é um dia que vale a pena viver”.

Sua trajetória inclui passagens por grandes instituições e participações em eventos internacionais, onde compartilha sua visão sobre a importância do cuidado integral ao paciente, enfatizando a qualidade de vida até o último momento.

Os ingressos para o evento custam R$ 150,00 e podem ser adquiridos pelo portal www.saojuliao.org.br ingressos.saojuliao.org.br ou pelos telefones (67) 9177-2335 | (67) 99334-7692.



Os recursos arrecadados serão destinados à expansão e melhoria dos setores de cuidados paliativos e reabilitação do Hospital São Julião.



