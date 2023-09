Saraiva demite todos os funcionários e fecha unidade da Capital

Hoje é um dia triste para os amantes de livros campo-grandenses. A Livraria Saraiva demitiu todos os funcionários de suas lojas no Brasil nesta quarta-feira (20), levando ao fechamento das unidades, incluindo a do Shopping Bosque dos Ipês.

A rede, que já foi uma das maiores do Brasil, com cerca de 100 livrarias, atualmente passa por recuperação judicial e deve passar a funcionar apenas como e-commerce.

Além da de Campo Grande, a Saraiva ainda contava com outras quatro lojas em São Paulo.

No site da Saraiva, a área “Nossas lojas” ainda existe, porém, ao clicar, o usuário é direcionado para a página de “Mais vendidos”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também