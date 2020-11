Sargento da Polícia Militar morre dois dias após confirmação de coronavírus

O diretor de Comunicação Social e Marketing, 2º sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Malk Anderson Valdonado Pereira, faleceu nesta segunda-feira (9), após complicações no quadro de infecção por coronavírus

Malk foi internado no sábado (9) com o diagnóstico de coronavírus, infelizmente precisou ser entubado e após as intercorrências médicas nos dias posteriores a internação, não houve melhora no quadro de saúde.

O sepultamento acontecerá hoje às 13h, no cemitério Jardim da Paz (BR 060, Km 02 - Saída para Sidrolândia .

O policial militar tinha vinte e dois anos de serviços prestados à sociedade, tendo servido em diversas Unidades da PMMS, entre elas o 9º Batalhão de Polícia Militar, onde atuou por muitos tempo. Malk ingressou nas fileiras da PMMS em 10 de agosto de 1998 e atualmente desempenhava a função de diretor de Comunicação Social e Marketing da Associação dos Militares Estaduais (AME-MS).

