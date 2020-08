Sargento perde a luta para o coronavírus

O 3º sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Vicente dos Reis Florentin, 55 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (21), no hospital Cassems, em Dourados, onde estava internado após ser diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19).

Ele morava em Nova Alvorada do Sul e apresentava comorbidades, como: hipertensão e diabetes. Com a complicação provocada pelo coronavírus, ele precisou ser intubado e não resistiu.

O sepultamento será no cemitério municipal de Nova Alvorada do Sul, de acordo com a mídia local.

