Santander é autuado após deixar cliente esperando por mais de 1h

O Procon-MS Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) autuou uma agência do Banco Santander de Campo Grande por irregularidades no atendimento aos clientes.

Na unidade, localizada na Rua Ceará, os fiscais encontraram comprovantes de entrada com datas erradas, tempo de espera acima do permitido e falhas nas placas de atendimento prioritário.

Em fiscalização foram detectados senhas emitidas no totem eletrônico com data e horário diferentes da realidade.

No comprovante de entrada emitido às 14h30 do dia 14 de novembro último, por exemplo, aparecia data de 22 de agosto de 2016, às 13h30. Além disso, o registro do tempo de espera era feito a mão, irregularidade garantida em lei.

Aos fiscais, os clientes ainda relataram espera de mais de 1 hora por atendimento, quando o aceitável é 15 minutos.

As placas que identificam de atendimento prioritário também estavam incompletas, e não traziam o direito a pessoas portadoras de autismo, conhecido como Transtorno e Espectro Autista (TEA).

As denúncias do desrespeito ao consumidor na agência chegaram a superintendência por meio do aplicativo “Fale Conosco”, no site do Procon.

