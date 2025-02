Saúde de papa Francisco apresenta piora, diz comunicado do Vaticano

O Vaticano emitiu um novo comunicado, neste sábado (22), que alertou para a piora no estado de saúde do papa Francisco nas últimas 24 horas, que sofreu uma “crise respiratória prolongada semelhante à asma” e precisou passar por transfusões de sangue.

“O Santo Padre permanece alerta e passou o dia em uma cadeira, embora esteja mais indisposto do que ontem. No momento, o prognóstico permanece reservado”, disse o comunicado.

O papa, que tem 88 anos, está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, quando apresentou dificuldade para respirar por vários dias. Desde a internação, ele foi diagnosticado com uma pneumonia dupla.

O Vaticano também informou que os médicos precisaram administrar um "alto fluxo" de oxigênio devido sua crise respiratória e que a transfusão foi necessária após o papa apresentar uma baixa contagem de plaquetas, associada à anemia.

“A condição do Santo Padre continua crítica”, diz o comunicado. “O Papa não está fora de perigo”, completou.

