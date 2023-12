Saúde é principal preocupação dos brasileiros, segundo pesquisa do Datafolha

A saúde é o tema que traz maior preocupação dos brasileiros entre as áreas que são consideradas sob responsabilidade do Governo Federal, segundo nova pesquisa do Datafolha, realizada na última terça-feira (5).

O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 135 cidades, com uma margem de erro de dois pontos para mais ou menos. Em setembro, 17% dos entrevistados diziam estar preocupados com a saúde, agora, o percentual é de 23%.

Com esse valor, a saúde assumiu a liderança isolada do ranking, enquanto três temas similares "Segurança Pública", "Violência" e "Polícia" estão em segundo no ranking, com 17%. A educação é o terceiro mais citado, com taxa de 11%.

Outros temas que preocupam são:

- Corrupção (8%);

- Fome/miséria (7%);

- Desemprego (7%);

- Economia (6%);

- Gestão do governo (4%);

- Políticas públicas, área social, e inflação (todos com 2%);

- Meio ambiente (1%).

