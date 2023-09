Sead divulga resultado de chamamento público com R$ 4,6 milhões em recursos

O resultado preliminar do chamamento público com foco na seleção de OSC’s (Organizações da Sociedade Civil) em diferentes eixos de atuação, visando a promoção da melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social, foi divulgado hoje (27) pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), por meio de publicação no DOE (Diário Oficial do Estado).

O prazo para interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar segue até o dia 3 de outubro, nos termos do edital de chamamento público Sead nº 01/2023, publicado no DOE/MS n. 11.272, de 20 de setembro de 2023, página 16.

Serão 72 propostas escolhidas, distribuídas em 12 eixos de atuação que contemplam, por exemplo, projetos voltados à garantia dos direitos da criança e do adolescente, por meio de oficinas realizadas no contraturno escolar, como ações complementares à escola. Também estão previstos projetos direcionados às famílias de dependentes químicos e propostas que tenham como objetivo o desenvolvimento de projetos que promovam a melhoria na qualidade de vida da pessoa idosa, em organizações de longa permanência.

Informações e eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (67) 3318-4178, da Superintendência de Apoio as Organizações da Sociedade Civil da Sead.

