Sebrae assina parceria para capacitações e reorganização da Feira Bosque da Paz

Cada vez mais estimada pelo público, a Feira Bosque da Paz que acontece mensalmente, no segundo domingo do mês com 450 expositores terá a formalização da parceria com o Sebrae que há um ano desenvolve ações com a Associação.

A assinatura acontecerá neste domingo (19) a partir das 9h, no palco de atrações culturais da feira, localizada na Rua Kame Takaiassu, nº 500, no Carandá Bosque, onde reunirá representantes e lideranças do Sebrae/MS e da Associação da Feira do Bosque da Paz.

A solenidade marcará o desenvolvimento de um trabalho que inclui o mapeamento dos pontos fortes do evento, reorganização da Associação, bem como de sua estruturação física e de logística, além do fortalecimento do grupo de expositores enquanto comunidade empreendedora, por meio de capacitações diversas.

O Sebrae poderá auxiliar na orientação de toda a gestão financeira, como imposto, preço de venda, análise de estoque, formalização. E, ainda, orientar a própria associação organizadora do evento que também está começando, esclarece a analista-técnica do Sebrae/MS, Lucielle Lima. "A proposta é de continuar esse trabalho de aceleração e acompanhamento de empresas, a maioria, empresas nascentes".

Segundo a gestora da associação de expositores da Feira do Bosque da Paz, Carina Zamboni Cavalhero, a ação se tornou um ponto turístico na cidade e o objetivo da gestão é também crescer, assim como a iniciativa. “A nossa expectativa de melhoria dessa assinatura com o Sebrae é a profissionalização da feira. Deixar de ser um trabalho amador para que possamos ser vistos como uma empresa e trabalhar como uma empresa. Ademais, a feira passou a ser uma referência em cultura e lazer, muito importante no desenvolvimento econômico da cidade, tendo em vista a grande quantidade de valores que foi movimentado nos últimos 12 meses”, finaliza a gestora.

