Sebrae estabelece ações para estimular liberdade econômica em MS

O governador Reinaldo Azambuja assinou na manhã desta segunda-feira (10), o termo de compromisso da Lei da Liberdade Econômica, iniciativa que estimula a construção de um novo ambiente de negócios para Mato Grosso do Sul.

Na solenidade do lançamento do Sebrae 2020 Acelerando Negócios, também foram anunciadas outras ações como o mapa da liberdade econômica, mostras e orientações, assinaturas de parcerias o programa crédito orientado e o Acelera 2020 que selecionará empresas para serem acompanhadas pelo Sebrae-MS, com objetivo de alcançar “resultados impactantes”.

Para Reinaldo, é momento de criar ferramentas para o cumprimento da Lei da Liberdade Econômica e simplificar, desburocratizar e melhorar a relação dos entes governamentais com o setor privado. Durante seu pronunciamento, o governador ressaltou o papel das empresas e da iniciativa privada no crescimento do Estado. Segundo ele, índices como publicado no jornal Valor Econômico, que mostram MS como um dos estados que mais investiu e cresceu, são fruto do mundo privado.

Ele elogiou a adequação e as melhorias da Lei de Liberdade Econômica, que o Sebrae e a FIEMS estão ajudando a implantar nos municípios. Reinaldo justificou também medidas impopulares que tomou, como o fechamento de escolas. “Fizemos isso por que temos hoje 50 mil alunos a menos”, disse Reinaldo ao completar que “fez a gestão”.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e presidente do Sistema FIEMS, Sérgio Longen, destacou que as expectativas são de acelerar o desenvolvimento econômico. “Com estas ações construídas hoje pelo Sebrae, com autorização do nosso conselho e participação dos prefeitos, vamos avançar com números muito positivos, que fazem base da nossa economia, base da nossa ação de apoio ao desenvolvimento do Estado”, disse.

Longen acrescenntou que o Sebrae se estruturou em 2020 para chegar até as empresas. “São diversos seguimentos, a idéia é fechar 2020 com 2020 empresas atendidas”, informou.

O superintendente do Sebrae, Claudio Mendonça, afirmou que a intenção é atuar em duas linhas claras: criar um ambiente favorável para a pequena empresa e trabalhar dentro do negócio. “Se cada empresa conseguir contratar mais um empregado, quantas pessoas nós vamos conseguir tirar do desemprego? Vamos fazer um levantamento nas 79 prefeituras mapeando onde está o ambiente mais favorável para a empresa se desenvolver”, finaliza.

O evento contou com diversas autoridades, entre elas, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck e o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

