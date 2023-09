Sebrae oferece agenda de capacitações gratuitas no mês de setembro

O Sebrae/MS preparou uma série de oficinas e palestras gratuitas para o mês de setembro, na sede e nas unidades dos bairros Parati e Nova Lima, promovendo o empreendedorismo e capacitando o empreendedor.



As inscrições para as capacitações são gratuitas e podem ser realizadas por meio da Loja Virtual do Sebrae, em loja.sebrae.com.br.

Confira as datas e locais das oficinas:

Dia 19/09 - Sede do Sebrae/MS (Av. Mato Grosso, 1661 – Centro)

Acontece das 14h às 17h, a palestra “Como se tornar um microempreendedor individual”, orientando sobre os processos, obrigações, responsabilidades e benefícios em se formalizar como um microempreendedor individual.

Dia 20/09 - Sede do Sebrae/MS

Das 19h às 22h, será realizada a palestra “Quero ser empresário, estou preparado?”, que apresentará o desenvolvimento de hábitos e comportamentos empreendedores.

Dia 21/09 - Sede do Sebrae/MS

Das 19h às 21h, acontece a palestra “Meu preço está certo? Estou tendo lucro?”, com orientações sobre como precificar produtos e serviços.

Dia 26/09 - Sede do Sebrae/MS

Das 19h às 21h, será realizada a palestra “Faça investimento em Marketing Digital”, que possibilita aprendizados sobre os comportamentos dos consumidores modernos, a importância das redes sociais para melhorar a presença digital e o aumento das vendas do próprio negócio.

Dia 27/09 - Sede do Sebrae/MS

Das 14h às 18h, acontecerá a oficina “Visualizando meu negócio no papel”, que construirá junto ao empreendedor, um mapa visual do seu negócio utilizando a metodologia Canvas.

Dia 28/09 - Sede do Sebrae/MS

Finalizando as capacitações na sede, das 18h às 22h, acontecerá a oficina “Crédito Consciente”, que visa capacitar o empresário sobre a importância da gestão e do planejamento como, etapas que antecedem a necessidade do crédito, bem como esclarecer os pré-requisitos das instituições financeiras para a liberação de um financiamento.

Capacitações na unidade do Sebrae Parati/Aero Rancho

Dia 21/09

Das 18h às 22h, acontece a oficina “Sei formar preço”, que passará a importância da formação dos preços para o sucesso do empreendimento, empregando a formação do preço mais apropriada para o negócio.

Dia 26 a 28/09

Das 18h às 22h, será realizada a oficina “Higiene e manutenção de alimentos”, aperfeiçoando o profissional nas boas práticas em higiene e manipulação de alimentos, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização, armazenamento de matéria prima e produção de alimentos.

Capacitações na unidade do Sebrae Nova Lima

Dia 14/09

Das 18h às 22h, acontece a oficina “Como vender mais através da presença digital”, que apoiará os empreendedores no entendimento das mudanças e oportunidades no ambiente on-line.

Dia 19/09

Será realizada a oficina “Crédito Consciente”, das 18h às 22h. Começando no mesmo dia, a oficina “Higiene e manutenção de alimentos”, das 08h às 12h, e a capacitação é finalizada no dia 21, quinta-feira. No dia 20, quarta-feira, acontecerá a oficina “Sei formar preço”, das 18h às 22h.

Concluindo as atividades, das 18h às 22h, será realizada a oficina “Vitrines que vendem”, que ensinará na prática a montagem da vitrine dentro das exigências e tendências do mercado.

Mais informações podem ser obtidas pela Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800.

