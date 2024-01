Sebrae oferece cursos gratuitos e online para empreendedores de MS

O Sebrae/MS irá oferecer, ao longo de 2024, uma série de cursos online e gratuitos para os empreendedores sul-mato-grossenses, com pelo menos uma capacitação por mês até setembro.

Segundo a analista-técnica do Sebrae/MS, Negrita Rocha, aponta que esses cursos são importantes para proporcionarem capacitação aos empreendedores do Estado. “Os cursos on-line incluem aulas ao vivo ministradas por consultores capacitados, e os cursos serão oferecidos durante o ano todo”, explica.

“É importante que empreendedores e empresários, independente do seu ramo de atuação, se adaptem a essas tendências e as incorporem em suas estratégias de negócios, criando uma vantagem competitiva e significativa no seu mercado de atuação”, completou Rocha, destacando a importância dos empreendedores e empresários em se adaptarem.

O primeiro curso está agendado para começar na próxima semana, com aulas nos dias 30 e 31 de janeiro. As inscrições nos cursos são gratuitas e podem ser feitas através da Loja Virtual do Sebrae.

