Sebrae realiza 3ª edição do "Destralha" neste fim de semana

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Sebrae/MS em parceria com a Recic.Le, Du Bem Produtos Ecológicos e Hospital de Amor, realiza nesta sexta-feira e sábado (18 e 19), a terceira edição do “Destralha”, com objetivo de recolher e fazer o descarte ecologicamente correto de materiais recicláveis e lixo eletrônico.

A sede do Sebrae em Campo Grande, localizada na avenida Mato Grosso 1661, estará recebendo 08h às 18h, produtos como óleo de cozinha, tecido, embalagens de plástico, papelão, garrafas PET, jornais, revistas, livros e objetos de metal, além de televisores, rádios, impressoras, computadores, geladeiras, micro-ondas, telefones e outros eletrônicos.

“Em atendimento à Lei 12305/2010, o Sebrae/MS possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e está pronto para auxiliar o empreendedor a cumprir essa legislação”, afirma Débora Mariano, analista da instituição de apoio aos pequenos negócios e gestora de Sustentabilidade.

A verba obtida com a reciclagem será revertida em cadeiras de rodas para pacientes em tratamento no Hospital de Amor.

“O descarte correto dos eletrônicos só tem a contribuir com o meio ambiente, pois eles contêm nas suas placas materiais pesados prejudiciais à natureza e aos seres humanos”, afirma o diretor administrativo da Recic.Le., Edilson Paulon.

O Projeto

O Destralha é uma ação de responsabilidade social, que visa auxiliar a população a descartar corretamente os resíduos. O acúmulo de materiais em desuso ocupa muito espaço em casa e o descarte incorreto desses objetos prejudica o meio ambiente.

A expectativa para esta edição é superar a quantidade arrecadada no ano passado, de três toneladas de lixo eletrônico.

