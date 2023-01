Sebrae apresenta principais ações aos pequenos empreendedores para 2023

Durante o “Sebrae 2023 – Inovando caminhos para empreender”, a entidade apresentou as ações para fomentar o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios neste ano em MS, além de parcerias com o Poder Público do estado e municípios.

A estratégia para 2023, já contempla mais de 1.600 ações planejadas apenas para o primeiro semestre, em todo o estado.

No evento foram realizadas quatro assinaturas, sendo o termo de compromisso entre Sebrae e prefeituras do programa Cidade Empreendedora; termo de compromisso entre Sebrae e Sistema Faems para realização do Programa Transformação; protocolo de intenções entre Semadesc e Sebrae para fomento da ciência, inovação e tecnologia e o termo de cooperação técnica entre Iagro e Jucems para integração junto à REDESIM.

A assinatura do Termo de Compromisso entre Sebrae e Sistema Faems visa a realização de um novo ciclo do programa transformação, para melhorias na gestão das associações comerciais. Para a nova edição do programa, estão inscritas associações de 50 municípios.

Iagro e Jucems

A partir do termo de cooperação técnica, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS (IAGRO) passará a compor o grupo de órgãos licenciadores que integram a REDESIM no estado, sendo a rede de sistemas informatizados necessários para registrar e legalizar empresas e negócios. A entrada da Iagro irá simplificar e acelerar o processo de formalização de empresas em MS. Os registros, licenciamentos e cadastros empresariais feitos no órgão passam a ser agora através do Sistema Integrar, o processo será realizado de forma automática pelo sistema.

Semadesc e Sebrae/MS

Para fomento da ciência, inovação e tecnologia foi assinado o protocolo de intenções entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria De Estado De Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia E Inovação (Semadesc) e da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto ao Sebrae, visando a implementação de iniciativas para empreendedores, empresários, pesquisadores e gestores públicos.

A iniciativa está dividida em três linhas temáticas, conforme o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça. “Gestão do pequeno negócio, gestão do ambiente favorável, criando oportunidades, apoiando a criação de Leis que fortaleçam o pequeno negócio e na cultura empreendedora, junto aos professores, mostrando a importância de fazer com que os alunos, futuros empreendedores possam ser formados dentro das escolas”.

Já pelo programa Cidade Empreendedora, o Sebrae assinou compromisso com 42 cidades. “Estamos com edital em aberto, temos 10 candidatos e esperamos mais para fechar. O Programa é um acelerador do desenvolvimento no município em trabalho com a sociedade, mais os 32 que a gente já trabalha, no total vamos trabalhar com 42 prefeituras esse ano”, destacou Cláudio Mendonça.

