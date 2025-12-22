Sebrae/MS fecha 2025 com 840 mil atendimentos em todo o estado

O Sebrae/MS encerra 2025 com a ampliação da presença em todo o estado e a realização de cerca de 840 mil atendimentos ao longo do ano, entre consultorias, orientações técnicas, capacitações e eventos. No período, foram promovidas mais de duas mil ações nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com 89% de recomendação entre os empreendedores atendidos.

Com o fechamento do balanço anual, a instituição entra em período de recesso entre os dias 22 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, com suspensão das atividades na sede, em Campo Grande, no Ponto de Atendimento Parati/Aero Rancho e nos escritórios regionais de Bonito, Coxim, Dourados e Três Lagoas, além do Centro Sebrae Pantanal, em Corumbá.

Durante o recesso, o atendimento presencial em Campo Grande segue disponível no Ponto de Atendimento Pátio – O Shopping do Centro, localizado na Rua Marechal Rondon, nº 1380. A unidade funcionará normalmente, com exceção dos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, quando permanecerá fechada.

As atividades presenciais do Sebrae/MS em todas as unidades serão retomadas no dia 5 de janeiro de 2026, a partir das 8h.

Mesmo durante o recesso, os empreendedores poderão contar com atendimento remoto 24 horas pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 570 0800.

O apoio aos pequenos negócios também continua por meio da plataforma digital do Sebrae/MS. No portal ms.sebrae.com.br, estão disponíveis cursos e conteúdos gratuitos, com certificação digital, voltados ao desenvolvimento empresarial, como “Marketing digital para sua empresa: primeiros passos” e “Microcrédito consciente”.

Já os pontos de atendimento da Rede Estendida do Sebrae/MS, como as Salas do Empreendedor e unidades do Parceiro Sebrae instaladas em associações comerciais, funcionam conforme o cronograma de cada instituição parceira. Os endereços podem ser consultados no site oficial do Sebrae/MS.

