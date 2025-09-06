Sebrae/MS promove programa de internacionalização para micro e pequenas empresas

O Sebrae/MS, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), realizou nesta semana o primeiro programa de internacionalização voltado para micro e pequenas empresas do Mato Grosso do Sul. A iniciativa surge em meio ao crescimento das oportunidades no estado, impulsionadas pela construção da Rota Bioceânica, que conecta o Brasil ao Chile, e pela posição estratégica de MS, que faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai.

A internacionalização é o processo que permite às empresas acessarem mercados estrangeiros, promovendo expansão e aprendizado com economias vizinhas. Com isso em mente, analistas do Sebrae/MS participaram de um treinamento para alinhamento metodológico do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), que será executado pelo Sebrae em 100 empresas sul-mato-grossenses.

Para Taíse Santos, analista-técnica do Sebrae/MS e gestora do programa, a internacionalização é uma etapa fundamental para o desenvolvimento dos pequenos negócios. “Buscar a internacionalização é um passo estratégico para o crescimento e a sustentabilidade das empresas. Expandir para além das fronteiras nacionais não significa apenas ampliar o mercado consumidor, mas também abrir novas oportunidades que podem impulsionar o negócio de forma significativa”, afirma.

