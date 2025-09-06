Menu
Menu Busca sábado, 06 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Sebrae/MS promove programa de internacionalização para micro e pequenas empresas

A medida capacita 100 empresas para expandir negócios além das fronteiras do Estado

06 setembro 2025 - 11h32Sarah Chaves
Alinhamento dos consultores do Sebrae/MS foi realizado durante a semana com a equipe técnica da Apex BrasilAlinhamento dos consultores do Sebrae/MS foi realizado durante a semana com a equipe técnica da Apex Brasil   (Divulgação)

O Sebrae/MS, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), realizou nesta semana o primeiro programa de internacionalização voltado para micro e pequenas empresas do Mato Grosso do Sul. A iniciativa surge em meio ao crescimento das oportunidades no estado, impulsionadas pela construção da Rota Bioceânica, que conecta o Brasil ao Chile, e pela posição estratégica de MS, que faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai.

A internacionalização é o processo que permite às empresas acessarem mercados estrangeiros, promovendo expansão e aprendizado com economias vizinhas. Com isso em mente, analistas do Sebrae/MS participaram de um treinamento para alinhamento metodológico do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), que será executado pelo Sebrae em 100 empresas sul-mato-grossenses.

Para Taíse Santos, analista-técnica do Sebrae/MS e gestora do programa, a internacionalização é uma etapa fundamental para o desenvolvimento dos pequenos negócios. “Buscar a internacionalização é um passo estratégico para o crescimento e a sustentabilidade das empresas. Expandir para além das fronteiras nacionais não significa apenas ampliar o mercado consumidor, mas também abrir novas oportunidades que podem impulsionar o negócio de forma significativa”, afirma.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Palácio do Congresso Nacional
Geral
Congresso acelera tramitação da MP da Tarifa Social para evitar perda de validade
Fórum de Campo Grande
Justiça
"Márcio Doidão" é condenado a 16 anos de prisão por assassinar adolescente na Capital
The Town começa neste fim de semana em São Paulo
Comportamento
The Town começa neste fim de semana em São Paulo
Liniker é atração principal do fim de semana na Capital; confira a agenda cultural
Fim de Semana
Liniker é atração principal do fim de semana na Capital; confira a agenda cultural
Brinquedos recuperados -
Justiça
Traficante da região norte preso com drogas e brinquedos de creches vai para presídio
Foto: Ilustrativa /
Interior
Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti
Foto:
Cidade
Temporada Gourmet no Shopping Campo Grande oferece pratos a preços especiais
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS
Marcelo Bertoni -
Agronegócio
Bertoni alerta que incentivos aos produtores serão reformados devido à mudança do ICMS
Divulgação /
Polícia
PMA atua após terceirizada da prefeitura descartar entulho para aterrar via pública

Mais Lidas

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS