Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno

Da Redação atualizado em 28/11/2025 às 20h39

A secretária municipal de Fazenda de Campo Grande, Márcia Hokama, estaria nos Estados Unidos, na casa da filha, e não teria intenção de retornar ao Brasil, segundo informações não oficiais vindas de dentro da própria Prefeitura.



De acordo com essas fontes, a viagem teria ocorrido inicialmente como um deslocamento temporário, mas Márcia não voltou na data prevista. A suspeita é de que a secretária tenha deixado o país para evitar uma situação ligada a procedimentos em andamento no Ministério Público e não pretende retornar ao cargo nem ao município.

Outra fonte informou que Márcia estaria de licença médica, no entanto, não consta no Diário Oficia do município.

As informações são preliminares e ainda não foram confirmadas oficialmente. O portal tentou entrar em contato e não teve sucesso, mas permanece aberto a qualquer posicionamento.





