Secretária e Superintendente de Assistência Social são exoneradas

A secretária-executiva de Assistência Social da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre, e a superintendente de Política de Assistência Social (SUPAS), Taciana Afonso Silvestrini Arantes tiveram a exoneração publicada na quarta-feira (28) no Diário Oficial do Estado.

Elisa foi titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) durante toda a gestão de Reinaldo Azambuja e assumiu temporariamente a pasta no início da gestão de Riedel, sendo remanejada para secretaria-executiva.

As exonerações tem efeito a partir de 1º de julho de 2023.

