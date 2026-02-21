Menu
Secretário de Fazenda do MS seguirá à frente do Cômite do IBS até março

Decisão unânime reforça coordenação na fase inicial das novas regras do imposto

21 fevereiro 2026 - 18h34Sarah Chaves
Reunião de votação no CGIBSReunião de votação no CGIBS   (Divulgação)

O secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, foi eleito para permanecer na presidência temporária do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS (CGIBS) até o dia 3 de março de 2026. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 54 conselheiros, durante a primeira reunião extraordinária do colegiado neste ano, realizada nesta semana, em formato virtual.

A votação nominal garantiu a recondução de Flávio César à condução dos trabalhos em um momento considerado estratégico para a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). O mandato temporário é válido de 1º de janeiro a 3 de março, quando ocorrerá reunião presencial, em Brasília, para a definição da presidência definitiva do Conselho.

A permanência do secretário na função assegura continuidade administrativa, coordenação institucional e alinhamento federativo na fase inicial de execução das novas regras do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Além de comandar a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César também preside o Comsefaz, o que reforça sua posição de interlocução entre os estados no processo de transição do modelo tributário.

A primeira eleição de Flávio César para a presidência do Comitê Gestor ocorreu em 1º de agosto de 2025. Após a confirmação de sua permanência temporária, ele reafirmou o compromisso. “Agradeço a oportunidade de continuar essa jornada juntos, com muita responsabilidade. Não me faltaram empenho, comprometimento, a busca incessante por sabedoria e o esforço para harmonizar expectativas diante da importância deste momento histórico para o nosso país. Podem ter certeza de que continuarei trabalhando com toda a dedicação, atuando de forma colegiada e tomando as melhores decisões em prol dos nossos estados, municípios e do Brasil”, concluiu.

