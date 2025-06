Secretário de MS explica sobre sistema de alarmes e abrigo de Hotel em Israel; vídeo

Uma delegação brasileira, formada por prefeitos e secretários, inclusive do Mato Grosso do Sul em Tel Aviv, Israel, espera repatriação do Governo Federal em momento de tensão e conflito bélico com o Irã. Em atualização, o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo José Senna falou sobre como os residentes e visitantes locais estão sendo orientados a agir.

"É um processo muito bem trabalhado pelas forças armadas israelenses, eles detectam os mísseis quando são lançados, identificam mais ou menos quais são as regiões e antecipadamente, com cerca de 10 minutos, eles disparam um alerta dizendo que talvez na sua região soe um alarme. Se soar o alarme, então você tem um minuto e meio pra ir até o abrigo", comentou o secretário. Assista:

Além dele, a secretária-adjunta de Saúde, Christinne Maymone; e o coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde, Marcos Espíndola de Freitas também de Mato Grosso do Sul também estão no país, a convite do Governo de Israel para uma conferência sobre tecnologia.

Um ataque com míssil iraniano atingiu casas perto de Rishon Lezion, ao sul de Tel Aviv, de acordo com um comunicado atualizado da Magen David Adom. O número de mortos após uma série de ataques iranianos contra Israel subiu para três.

Repatriação

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, presidida por Nelsinho Trad intensificou as articulações com o Ministério das Relações Exteriores para viabilizar o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com o objetivo de repatriar autoridades brasileiras retidas em Israel.

O presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que também é de Mato Grosso do Sul, afirmou que está em contato com o Itamaraty para garantir a segurança dos brasileiros. “Temos prefeitos, secretários estaduais e três sul-mato-grossenses que foram a convite do governo de Israel participar de um seminário de tecnologia. Estou fazendo gestões junto ao Itamaraty, a fim de que possa disponibilizar uma aeronave da FAB para repatriar esses brasileiros que lá estão”, declarou em vídeo.

Além dos representantes de Mato Grosso do Sul, a delegação do Consórcio Brasil Central conta com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e outros membros dos governos de Rondônia, Goiás e do Distrito Federal. Parte dos voos da comitiva já foi cancelada.

Outra delegação brasileira presente em Israel é formada por prefeitos e vice-prefeitos de diferentes estados, convidados para a Muni Expo Israel 2025. Diferentemente do grupo do consórcio, que está concentrado em Tel Aviv, a comitiva dos municípios está em Kfar Saba, cidade próxima à capital, onde muitos buscaram abrigo durante os alertas de ataque.

A situação segue incerta, uma vez que o Aeroporto Internacional Ben Gurion permanece fechado e não há previsão oficial para reabertura. A repatriação imediata depende da liberação do espaço aéreo.

