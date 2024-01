Secretário do Ministério da Justiça alerta para golpe usando seu nome

O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, denunciou um golpe que está sendo aplicado utilizando seu nome, onde criminosos mentem sobre um suposto evento para ter acesso à códigos de acesso.

Segundo o ministro, o modus operandi dos criminosos é entrar em contato com a vítima sobre um suposto evento, solicitando um código de confirmação enviado para o telefone. No entanto, esse código é o enviado por serviços como forma de confirmar o acesso à contas e programas.

“Atenção! Estão usando meu nome indevidamente para pegar código de seu celular, a pretexto de fazer confirmação de evento. Quem receber, bloqueie”, escreveu o secretário em seu stories no Instagram.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também