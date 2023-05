Secretário prevê inauguração da Ponte Bioceânica em 2025

O secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, prevê que a ponte da Rota Bioceânica ligando a cidade de Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta, no Paraguai deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2025.

Com mais de 20% das obras executadas, Verruck esteve neste sábado (20) em Porto Murtinho, durante o Ação Cidadania, e visitou as obras da ponte sobre o Rio Paraguai, obra fundamental da Rota Bioceânica, corredor rodoviário que vai promover a integração geopolítica do Brasil.

De acordo com o titular da Semadesc, o governador Eduardo Riedel deve publicar, nos próximos dias, "um decreto para a instituição de um nível de governança a fim de atendermos as demandas da obra, entre elas, algumas pontuais, como a questão da energia elétrica, com acesso trifásico do lado brasileiro, o acesso provisório da ponte e a melhoria na conexão de internet".

"Hoje visitamos o canteiro de obras da Ponte Bioceânica, onde se vê claramente um avanço mais intenso das obras no lado paraguaio. E essa é uma estratégia da própria construtora que depois vai desenvolver o lado brasileiro. O que nós percebemos claramente primeiro é o andamento do cronograma previsto. Ou seja nós temos aí a previsão que a ponte seja concluída até dezembro de 2024, para que seja inaugurada ainda no primeiro semestre de 2025", destacou.

Sobre o acesso a ponte do lado brasileiro que terá 15 quilômetros a um custo total de R$ 180 milhões, o secretário adiantou que o governador Eduardo Riedel teve uma reunião recente com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes) para debater a licitação de acesso a ponte com recurso do Governo federal. "Para este ano já são R$ 95 milhões alocados. Isso é importante para que o Estado consiga conciliar os cronogramas. Nós já estamos no limite de término da ponte na questão da construção do acesso", frisou.

A ponte internacional que está sendo executada por um consórcio binacional, tem investimento de US$ 85 milhões ou o equivalente a R$ 425 milhões (na cotação do dólar de ontem) da administração paraguaia da Itaipu. A estrutura, de 1.310 metros de comprimento e 20,10 metros de largura, é fundamental para viabilizar a Rota Bioceânica rodoviária, que possibilitará ligar o oceano Atlântico ao Pacífico, no Chile, tendo Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, como ponto de saída do Brasil.

