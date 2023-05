Sede do Detran retoma atendimento nesta quinta-feira

A sede do Detran MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) retoma atendimento nesta quinta-feira (04) normalmente, o expediente foi suspenso hoje, após problemas na rede de abastecimento do local.

Conforme assessoria do órgão, foi realizado um conserto na rede de abastecimento e uma limpeza completa na caixa d,água da sede localizada na saída para Rochedo.

Os exames práticos marcados para esta quarta-feira estão sendo reagendados com os centros de formação.

