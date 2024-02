Seguindo o Planalto e Congresso, STF retira grades de proteção

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a retirada das grades de proteção que cercaram o prédio da Corte na Praça dos Três Poderes, em Brasília, instaladas após os ataques terroristas do 8 de janeiro do ano passado.

A retirada dos equipamentos acontece no mesmo dia em que o Supremo retoma as atividades após o recesso do Judiciário, que começou no dia 20 de dezembro de 2023.

O Supremo foi o último dos Três Poderes a retirar as grades de proteção. As grades do Congresso Nacional foram retiradas no início do ano, dia 9 de janeiro, enquanto as do Palácio do Planalto foram retiradas em maio de 2023.

