Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Segunda etapa da declaração de rebanho inicia neste sábado

O prazo para declaração vai até 1º de dezembro, sem previsão de prorrogação

27 outubro 2025 - 14h53Taynara Menezes
Declaração Semestral de Rebanhos deve ser realizada concomitantemente à Atualização Cadastral Declaração Semestral de Rebanhos deve ser realizada concomitantemente à Atualização Cadastral   (Foto: Saul Scharamm)

Começa neste sábado (1º) a segunda etapa da Campanha de Declaração de Rebanho e Atualização Cadastral de 2025. O prazo para declaração vai até 1º de dezembro, sem previsão de prorrogação.

 A medida consta na Portaria Iagro/MS Nº 3.754, de 28 de abril de 2025 e é obrigatória para todos os produtores que possuem saldo de animais, independentemente do porte da propriedade.

A Declaração Semestral de Rebanhos deve ser realizada concomitantemente à Atualização Cadastral, e o não cumprimento dentro do prazo pode acarretar multas, bloqueio na emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) e outras restrições sanitárias, com impacto direto na comercialização e transporte de animais.

De acordo com o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, na primeira etapa da campanha, realizada em maio, Mato Grosso do Sul registrou 97,82% de adesão.

"Isso demonstra o alto nível de engajamento dos produtores e o compromisso coletivo com a sanidade animal. A Declaração de Rebanho e Atualização Cadastral é uma ferramenta estratégica para o controle sanitário, prevenção de doenças e fortalecimento do mercado agropecuário sul-mato-grossense, contribuindo para manter o Estado como referência nacional em sanidade animal", frisou.

Como declarar

O procedimento pode ser feito de forma online, rápida e segura, por meio do sistema e-SANIAGRO e é possível realizar presencialmente em uma Unidade Local da Iagro. 

A Declaração Semestral de Rebanhos abrange: bovinos e bubalinos, galinha, galinha-d’angola, ganso, marreco, pato, peru, ratitas, perdiz, aves ornamentais/silvestres (não destinadas à produção de carne ou ovos), codorna, suíno, caprino e ovino, equino, asinino e muar, abelha, bicho-da-seda e animais aquáticos.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Serginho Lapada
Geral
JD1TV: Criança morre com pescoço cortado por linha de cerol em MT
Foto:
Justiça
De Uno a SW4: TJMS abre leilão de mais de 11 mil bens móveis e veículos
JD1TV: Pescador denuncia efeitos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema
Geral
JD1TV: Pescador denuncia efeitos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema
Fórum de Campo Grande
Justiça
Piscineiro difamado em rede social tem direito a indenização, decide Justiça da Capital
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Terreno na avenida Guaicurus proximo a Sizuo Nakazato -
Cidade
Ação popular mira prefeita de Campo Grande por venda irregular de terreno público
MS cria Semana Estadual de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa
Geral
MS cria Semana Estadual de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa
Agente do Gaeco -
Polícia
STF reafirma poder investigativo do MP e valida atuação de grupos como Gaeco
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/10/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/10/2025
Walter Carneiro Jr e Eduardo Rocha
Geral
Walter Carneiro assume Casa Civil em MS

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai