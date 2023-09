Segundo lote de inscrições da 'Corrida dos Poderes" abre nesta segunda-feira

Desde às 8h da manhã desta segunda-feira (18), está aberto o novo lote de inscrições da Corrida dos Poderes. Desta vez são mais mil vagas para servidores estaduais e ao público em geral.

Para fazer a inscrição o endereço é corridadospoderes.ms.gov.br. Já a retirada dos kits será no dia 27 de outubro, véspera da corrida, das 9h às 19h, no estacionamento da Assembleia Legislativa. No momento da retirada, todos os corredores deverão entregar um brinquedo novo ou em bom estado que será doado no Natal para as crianças.

O evento que vai ocorrer no dia 28 de outubro contará com três circuitos, todos no Parque dos Poderes: caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, com a parceria da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas. Ao todo são 2 mil inscrições gratuitas abertas para participação dos servidores estaduais e público em geral.

Confira aqui a apresentação com os percursos.

