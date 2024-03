Segundo piso e melhorias: Aena anuncia obras no Aeroporto de Campo Grande

Os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã passarão por novas reformas e melhorias para atender os usuários que entram e saem de Mato Grosso do Sul. O anúnio foi feito pela Aena (Aeroportos Nordeste do Brasil), empresa responsável pela administração dos terminais no Estado. Esses projetos fazem parte de um amplo programa de investimentos que abrange unidades em mais três estados do país. O investimento será de R$ 4,5 bilhões.

Campo Grande

Na Capital, as obras estão programadas para ter início no segundo semestre deste ano, com previsão de conclusão até 2026. O aeroporto, que já movimenta considerável fluxo de passageiros, poderá atingir a impressionante capacidade de dois milhões e seiscentos mil viajantes por ano.

As melhorias incluem a construção de um segundo piso no terminal, instalação de pontes de embarque, reforma do pátio de aeronaves e expansão do estacionamento. Além disso, as reformas visam preparar o aeroporto para receber voos internacionais, com a implementação de três controles de segurança (raios-X) e a realocação do ponto de abastecimento de aeronaves para a área interna.

Uma pista de saída rápida também será construída para facilitar o acesso à área militar.

Corumbá

Na Cidade Branca, as obras prometem dobrar a capacidade operacional do aeroporto, que poderá atender até 100 mil passageiros anualmente. O terminal de passageiros será ampliado de 1.950 metros quadrados para 2.850, contando com dois portões de embarque e balcões de check-in com quatro posições.

Além disso, melhorias na área de retirada de bagagem e a construção de áreas de escape de segurança no fim da pista são parte dos planos. Nos dois primeiros meses deste ano, o aeroporto de Corumbá já registrou a passagem de 4.505 passageiros.

Ponta Porã

Já em Ponta Porã, a área construída será significativamente expandida, passando dos atuais 800 metros quadrados para 2.600. O novo prédio e as três posições para aeronaves tipo C no pátio prometem melhorar significativamente a operação do terminal.

Com dois portões de embarque, balcões de check-in e controle de segurança, o aeroporto também contará com áreas de escape de segurança e equipamentos de iluminação nas cabeceiras. Em fevereiro deste ano, o aeroporto de Ponta Porã registrou 3.619 embarques e desembarques.

