Segura peão! Cavalo é capturado na Afonso Pena após 'rolê' na região central

Um cavalo adulto, surpreendeu populares que passavam pelo Centro de Campo Grande na manhã desta quinta-feira (9). Segundo testemunhas ele perambulou pelas ruas sendo visto desde a região do Belas Arte, na Vila Planalto até a Afonso Pena, na altura do bairro Amambai, onde foi recolhido.

O animal foi visto pastando na Orla Morena

O trabalhador, Joelson de 28 anos, que fazia limpeza em frente a uma residência na Rua Saldanha Marinho, por volta das 8h30 no bairro Amambai foi quem capturou o animal, que corria risco de ser atropelado. “Arrumei uma corda e pegamos ele. Foi a primeira vez que vi um cavalo no centro da cidade, ainda bem que não tinha causado um acidente”, pontuou.

Momentos antes o cavalo foi visto pastando na Orla Morena. Um prestador de serviços do Centro de Controle de Zoonoses, Wilson Paes Neto, 41 anos, explicou que o animal será levado para o CCZ até ser procurado pelo dono, pois por não possuir nenhuma marcação, não tem como identificar a quem o equino pertence.



Caso não apareça o dono do animal, ele será doado. “Não sai para pessoas físicas, só para ONGS e instituições. Cavalo sadio que chega e é doado, não acontece eutanásia”. Ele explicou que a pratica é apenas para casos extremos, quando o cavalo está com alguma lesão "sem condições de sobreviver".

Não se sabe como o cavalo foi parar na região central sem nenhum proprietário, no entanto, o animal foi recolhido para o veículo que o transportará até o CCZ. Assista:

