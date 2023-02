Seilog estuda a criação de sistema para vigiar manutenção de rodovias do Estado

Durante entrevista à rádio FM Cidade nesta quarta-feira (8), o secretário Hélio Peluffo, titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), explicou que o órgão estuda a criação de um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) em Mato Grosso do Sul para monitorar a situação das estradas estaduais e indicar o melhor momento para executar ações de manutenção e conservação.

“Não podemos esperar o pavimento de uma rodovia danificar para depois consertar. Temos que ter um sistema que acompanha a durabilidade do pavimento e saber o momento certo para entrar com intervenção”, explicou o secretário.

Segundo o secretário, o objetivo do órgão é fornecer aos seus usuários rodovias funcionais e com pavimento estruturado, que atendam às necessidades de quem passa por elas, e para isso, destaca a eficácia de sistemas de gerência de pavimentos já aplicados em outras partes do Brasil.

“Se você entrar com 60% de vida útil do pavimento, você gastará um dólar. Depois dos 40%, vai gastar 12 dólares. Não podemos investir e refazer serviço. Isso é muito caro e não cabe no conceito dos negócios do País”, afirmou.

Como exemplo de aplicação do programa, Peluffo citou a obra de recapeamento feita na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju. “A rodovia está novinha, linda. Em que momento tenho que entrar para fazer uma pequena intervenção para que ela dure mais dois, três ou quatro anos assim? Isso é o SGP que vai dizer”, comentou.

