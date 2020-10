Seis agências da Caixa estarão abertas até meio-dia hoje

A Caixa Econômica Federal abre 13 agências neste sábado (17) em Mato Grosso do Sul para o pagamento do saque emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O atendimento será das 8h ao meio-dia.

Em Campo Grande serão seis agência abertas. A lista das agências e locais está disponível no quadro abaixo:

Não é preciso chegar antes do horário de abertura. Em comunicado, a Caixa esclareceu que todas as pessoas que procurarem as agências dentro do período de funcionamento serão atendidas.

Além do saque, será possível transferir de forma gratuita os valores, por meio do aplicativo Caixa Tem, para outra conta, seja da Caixa ou de outras instituições financeiras.

