Seis moradores de MS dividem prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Seis moradores de Mato Grosso do Sul vão dividir o prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada, sorteado nesta quinta-feira (1º) com base nos números da Mega da Virada. Cada um receberá R$ 16 mil. Outros 382 consumidores acertaram a quina e ganharão R$ 523,56. Os vencedores têm 90 dias para solicitar o resgate.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), em 2025 o programa distribuiu cerca de R$ 2,4 milhões em premiações, mas 719 contemplados ainda não retiraram os valores, somando aproximadamente R$ 507 mil pendentes.

Os mesmos números da Mega da Virada — 09, 13, 21, 32, 33 e 59 — também garantiram um prêmio histórico ao Estado: uma das seis apostas vencedoras do país foi registrada em Ponta Porã. O bolão com 10 cotas receberá R$ 181,8 milhões, mas a Caixa Econômica Federal ainda não divulgou a lotérica onde a aposta foi feita.

