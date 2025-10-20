Menu
Sejup divulga classificação dos candidatos na prova para Agente de Polícia Judiciária

A lista foi divulgada no edital publicado no Diário Oficial do Estado

20 outubro 2025 - 10h52Sarah Chaves
Agente de polícia judiciária - Agente de polícia judiciária -   (Foto: Ilustrativa / Gov.MS)

Foi publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul a classificação dos candidatos na Prova Escrita Objetiva do concurso público para os cargos de Escrivão e Investigador de Polícia Judiciária da Polícia Civil do Estado.

A nova etapa, conforme o Edital nº 19/2025 – SAD/SEJUSP/PCMS/APJ/2025, apresenta os resultados em ordem decrescente de pontuação.

A seleção é referente ao provimento de vagas da carreira de Agente de Polícia Judiciária e segue sob responsabilidade da Secretaria de Administração, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Civil do MS. Mais informações estão no edital publicado no Diário Oficial do Estado n° 11.969.

