Sejup divulga classificação dos candidatos na prova para Agente de Polícia Judiciária

Foi publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul a classificação dos candidatos na Prova Escrita Objetiva do concurso público para os cargos de Escrivão e Investigador de Polícia Judiciária da Polícia Civil do Estado.
A nova etapa, conforme o Edital nº 19/2025 – SAD/SEJUSP/PCMS/APJ/2025, apresenta os resultados em ordem decrescente de pontuação.
A seleção é referente ao provimento de vagas da carreira de Agente de Polícia Judiciária e segue sob responsabilidade da Secretaria de Administração, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Civil do MS. Mais informações estão no edital publicado no Diário Oficial do Estado n° 11.969.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Internacional
Avião de carga cai no mar durante pouso em Hong Kong e deixa dois mortos
Interior
Após ação do MPMS, Água Clara se compromete a implantar programa famílias acolhedoras
Justiça
Justiça obriga plano de saúde a custear equoterapia para autistas em Campo Grande
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/10/2025
Saúde
Em crise, Santa Casa recorre ao STJ para receber quase R$ 50 milhões da prefeitura
Geral
Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 76 milhões
Geral
Tumor de 11 kg é retirado de paciente em cirurgia de alta complexidade na fronteira
Geral
Riedel entrega mais de R$ 70 milhões em obras para educação e infraestrutura no interior
Geral
14ª Expedição Alma Pantaneira inicia nova jornada para atender o Pantanal
Geral