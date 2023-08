Sejuv abre inscrições para 240 vagas em cursos gratuitos em Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), oferece 240 vagas em quatro novos cursos gratuitos voltados para a qualificação profissional do público jovem. São eles: “Curso de Gestor de Tráfego – Nível 2”, “Vendas”, “Empreendedor Visionário” e o “O Poder do Voluntariado”. As aulas acontecem de 4 a 6 de setembro, na sede da Sejuv.

Para cada curso são oferecidas 60 vagas. No curso de Empreendedor Visionário, os jovens terão a oportunidade de aprender sobre Gestão Empresarial. No conteúdo de Liderança Inspiradora serão abordados os seguintes temas: “A Realidade de Orientar Pessoas e Motivar Equipes” e “Estratégias e Adaptações nos Negócios: O Papo Reto para sua Empresa passar para o Próximo Nível”.

O palestrante do curso e empreendedor, Arthur Maximiliano, ressaltou que essa é uma grande oportunidade aos participantes de aprenderem estratégias para alcançar bons resultados visando o empreendedorismo. “Será um curso de muito aprendizado e os alunos poderão conhecer “cases” de sucesso, pensar “fora da caixa” e ter ideias inovadoras, além de alcançar resultados incríveis no seu negócio”, explicou.

Programação

Curso para Gestor de Tráfego

Matutino: 8h às 11h30

O Poder do Voluntariado

Vespertino: 13:30h às 17h30

Empreendedores Visionários

Noturno: 18h30 às 21h30

Vendas

Noturno: 18h30 às 21h30

As inscrições podem ser feitas pelo link. Mais informações: (67)3314-3577 / WhatsApp (67) 9 9287-2008.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também