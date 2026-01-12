Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Geral

Seleção complementar para alistamento militar feminino iniciou nesta segunda-feira

Serão realizados exames, entrevistas e avaliações

12 janeiro 2026 - 16h39Taynara Menezes, com Agência Brasil
Segundo a pasta, durante a seleção complementar, serão realizados novos exames clínicos e entrevistasSegundo a pasta, durante a seleção complementar, serão realizados novos exames clínicos e entrevistas   (Foto: Divulgação/Exército Brasileiro)

Em sua etapa final, o serviço militar inicial voluntário feminino 2025 inicia, nesta segunda-feira (12), o processo de seleção complementar. Em nota, o Ministério da Defesa informou que o prazo segue até 20 de fevereiro em todo o país, mas que as datas variam de acordo com o cronograma de cada Força.

“A iniciativa conjunta das três Forças é inédita e sinaliza um marco na ampliação e ingresso das mulheres nas fileiras da Marinha, do Exército e da Forças Aérea”, destacou o comunicado.

Segundo a pasta, durante a seleção complementar, serão realizados novos exames clínicos e entrevistas, bem como avaliação de atributos técnicos e preparo físico, requisitos básicos para a formação militar. As convocadas podem conferir a programação na unidade da Força a qual foram designadas no site oficial do alistamento.

“Depois do ato oficial de incorporação, o serviço militar se tornará de cumprimento obrigatório, conforme a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, e no Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966. Os homens e as mulheres incorporados não terão estabilidade no serviço militar”, destacou a pasta.

Incorporação

Ainda de acordo com o ministério, a previsão é que, em 2026, a incorporação de mulheres selecionadas ocorra em dois momentos: de 2 a 6 de março e de 3 a 7 de agosto. Na Marinha, as militares vão ingressar como marinheiro-recruta. Já no Exército e na Força Aérea, como soldado, “tendo os mesmos direitos e deveres dos homens”.

Inicialmente, são oferecidas 1.467 vagas, sendo 157 para a Marinha, 1.010 para o Exército e 300 para a Força Aérea. As oportunidades estão distribuídas em 51 municípios, abrangendo unidades militares das três Forças em 13 estados, além do Distrito Federal.

Serviço militar obrigatório

Dados da pasta mostram que, em 2025, o serviço militar ultrapassou a marca de 1 milhão de alistados em todo o país, sendo cerca de 34 mil inscrições de mulheres voluntárias para o recrutamento. Para o alistamento masculino, que é obrigatório, foram 1.029.323 homens alistados.

“É por meio do alistamento militar que as Forças Armadas renovam, anualmente, a maior parte de seus efetivos, oferecendo aos jovens a oportunidade de servir à Pátria. Essa formação garante recursos humanos qualificados e uma reserva estratégica para eventual mobilização nacional”, concluiu o ministério.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O empreendimento, de responsabilidade da MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda., prevê a construção de 440 unidades habitacionais
Geral
Audiência pública discute novo complexo residencial no Monte Castelo
Com 162 horas de carga horária e duração de seis meses, a Academia de Talentos é destinada a estudantes que estejam cursando o penúltimo ou o último semestre da graduação
Geral
Senar/MS abre inscrições para programa de formação voltado a universitários
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Política
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Material apreendido -
Polícia
PM desmantela 'disk drogas' e prende dois homens em Campo Grande
TJ absolve homem condenado a 11 anos por estupro de vulnerável em Mundo Novo
Interior
TJ absolve homem condenado a 11 anos por estupro de vulnerável em Mundo Novo
Itens apreendidos - Foto: Polícia Federal
Polícia
PF apreende grande quantidade de contrabando em residência de Mundo Novo
Foto: Ilustrativa / PMMS
Interior
Adolescente é ameaçado de morte pelo pai ao defender a mãe em Nova Alvorada do Sul
Droga apreendida - Foto: Divulgação / DOF/PMMS
Polícia
Mulher é presa com 3,1 kg de haxixe colados ao corpo em Maracaju
Dinheiro sujo - Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt
Brasil
Fantástico denuncia rede de corrupção dentro do sistema de Justiça do Pará
Ocorrência atendida pela PMMS - Foto: Ilustrativa
Polícia
Mulher é agredida em festa familiar no Itamaracá e precisa de atendimento na Santa Casa

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans