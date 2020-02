Sem acertos, Mega-sena acumula para R$ 170 mi

A Mega-Sena acumula mais uma vez sem acertos no seu último sorteio do concurso 2.234 realizado no sábado (15), pela Caixa Econômica Federal em São Paulo.



O prêmio para quem acertasse os números sorteados era avaliado em cerca de R$ 120 milhões. Os números sorteados foram: 04 - 21 - 27 - 29 - 42 - 47.



Agora, para o próximo sorteio, na quarta-feira (19), a estimativa é pagar R$ 170 milhões para quem acertar as seis dezenas.



A Quina teve 216 ganhadores. Cada um deles levou R$ 36.114,36. Outras 13.800 pessoas ganharam na Quadra. Nesse caso, o prêmio é de R$ 807,52.





