Sem alta, mãe foge com bebê de maternidade em Campo Grande

Mesmo sem receber alta médica, uma mãe fugiu da Maternidade Cândido Mariano no fim da tarde desta sexta-feira (10), na Capital. Segundo informou a unidade, a paciente teria discordado da recomendação médica para o filho recém-nascido, e com isso foi embora sem permissão, levando a criança. O Conselho Tutelar será acionado para acompanhar o caso.

A mulher, que não teve sua identidade revelada, teve um bebê nas últimas 24 horas, a qual prcisou passar por exames, porque tinha nascido com icterícia, que é quando o bebê fica com pele amarelada e precisa de fototerapia, sendo uma espécie de banho de luz.

Em nota, a Maternidade Cândido Mariano informou que a paciente foi embora por “não concordar com a conduta médica descrita para o recém nascido”.

O médico tinha pedido para a paciente aguardar no quarto o resultado do exame, que deveria ficar pronto neste sábado (11), para avaliar novamente o bebê. O que acabou não acontecendo, após a mãe ir embora com o bebê.

