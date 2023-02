Sem avião, Virgínia diz estar sem "condições" para cumprir agenda com o marido

A influencer Virgínia Fonseca revelou que não participará dos shows do marido do cantor Zé Felipe durante o carnaval e o motivo virou chacota nas redes sociais.



“Ele (Zé) começa hoje a maratona de shows dele no Carna. Vai ser top. Domingo eu encontro ele. Acaba que não vou agora porque ficaria muito difícil a logística para ir para Cametá (PA), depois descer para Salvador, depois eu voltar. Iria ficar muito difícil a logística”, contou Virgínia, fazendo o sinal de dinheiro e explicando que ficaria muito caro.



Virgínia explicou o perrengue que o casal está passando no momento. “A gente está sem avião, porque o avião está arrumando algumas coisas e a gente está tendo que pegar fretado. Então, ficou fora de base. Ficou sem condição”, completou a influencer.



"Também não tenho avião", debochou uma internauta. "Se tá difícil pra ela, imagine pra nós. Bate aí o bloquinho do sofá e Netflix", brincou uma moça. "Nossa, coitadinha, dinheiro realmente deve ser um problema", ironizou um perfil.

