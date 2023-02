Sem entrega no bloquinho: Correios não funcionará durante o carnaval

Se você tem uma entrega agendada para a semana do carnaval, vai ter que esperar mais um pouco pela entrega, pois durante os dias 20 e 21, respectivamente segunda e terça-feira da próxima semana, a empresa não terá funcionamento de seus serviços.

Na sexta-feira (17) e sábado (18), todas as unidades da empresa funcionarão normalmente, seguindo a agenda e horário de funcionamento já previstos anteriormente.

Apesar do feriado, o atendimento da Central de Atendimento dos Correios - CAC estará disponível no Site dos Correios, atendimento automatizado pelos números 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100 e chat Correios.

