Sem ganhadores, prêmio da Mega-Sena acumula e passa a ser de R$ 12 milhões

O concurso da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (10), passou em branco e não houve ganhadores do prêmio máximo. Dessa forma, a quantia que era de R$ 6 milhões passa a ser de R$ 12 milhões para o próximo sorteio, no sábado (14).

Os números sorteados foram 02 - 10 - 29 - 31 - 56 - 59.

Conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal, 39 apostas acertaram cinco dezenas e ganham R$ 44.282,29. Houve 2.457 apostas vencedoras com quatro números com cada uma ganhando R$ 1.004,13.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

