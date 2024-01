Sem ganhadores, prêmio da Mega-Sena acumula para R$ 16 milhões

Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2.674 da Mega-Sena, na noite desta quinta-feira (11). Assim, o prêmio, que já estava acumulado, sobe mais um pouco e poderá pagar R$ 16 milhões no próximo concurso.

Foram sorteados os seguintes números: 08 - 14 - 15 - 21 - 23 - 46. O próximo sorteio está marcado para o sábado, dia 13.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a quina teve 49 apostas vencedoras e cada um dos ganhadores receberá R$ 30.629,56. Já a quadra registrou 2.605 apostas ganhadoras, com cada ganhador recebendo um prêmio de R$ 823,05.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Deixe seu Comentário

Leia Também