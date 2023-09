Sem lanchinho: Entregadores de aplicativo fazem paralisação nesta sexta-feira

Já pode se preparar para fazer o lanchinho em casa, que nesta sexta-feira (29), entregadores de aplicativos de diversas regiões do Brasil estão programando uma paralisação para pressionar empresas e o governo.

Os entregadores pedem um valor mínimo de R$ 35,76 por hora logada nos aplicativos. A última oferta da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa iFood, Uber e 99, foi de R$ 12,00.

“Por enquanto, só as empresas estão pressionando. O que a gente quer fazer é pressionar também, fazer o governo tomar a nossa posição“, explicou Nicolas Souza Santos, secretário da Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativo (Anea).

Santos ainda destaca que o apoio da população é essencial na luta dos entregadores, e pede que os usuários boicotem os aplicativos e não façam pedidos durante a paralisação.

“Queremos que os clientes entendam que a gente não está fazendo isso por querer, mas porque é necessário“, afirmou.

