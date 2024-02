Sem papel! Energisa oferece fatura por email e opções de débito automático

Já pensou em reduzir o volume de papéis na sua casa e ainda colaborar com o meio ambiente? Para facilitar a vida dos clientes na organização das contas mensais, a Energisa Mato Grosso do Sul oferece a oportunidade de receber a fatura por e-mail e pagar pela modalidade de débito automático.

De acordo com o coordenador de atendimento das agências da Energisa MS, Wesley Cosim, ambos os serviços estão acessíveis a qualquer cliente atendido pela distribuidora e podem ser solicitados de forma prática e segura.

Para receber a conta de energia por e-mail, basta se cadastrar gratuitamente na Agência Virtual, através do site acessando o serviço 'Fatura por e-mail'. “A conta de energia por e-mail é uma garantia para o cliente que não corre o risco de ter a fatura perdida entre outros papéis e correspondências, ou deteriorada pela chuva ou até pelo animal de estimação que pode encontrar a conta impressa antes do dono”, exemplificou o coordenador.

Além desses benefícios, a medida expressa o compromisso com o meio ambiente, já que reduz as impressões e demanda de papel. Mas, para garantir que a conta chegue regularmente na sua caixa eletrônica, é indispensável que o cliente mantenha os dados cadastrais atualizados e adicione o e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis, para que a fatura não vá para o spam ou lixo eletrônico.

A conta será enviada mensalmente antes da data de vencimento, dispensando a entrega da fatura impressa no imóvel cadastrado. E, sempre que precisar da conta para usar como comprovante de residência ou em qualquer outra situação, o cliente poderá imprimi-la sem custo e sem a necessidade de se deslocar até uma agência de atendimento presencial.

Assim como a fatura por e-mail, o pagamento via débito automático traz comodidade na hora de gerenciar as contas do mês, viabilizando a quitação dos débitos por meio da conta bancária, sem sair de casa. Basta o cliente solicitar o serviço pela Agência Virtual, cadastrar os dados de sua conta bancária e se certificar de que haja saldo suficiente para o débito na data do vencimento da conta.

Vale ressaltar que em caso de mudança de endereço, titularidade da conta ou dados bancários, o cliente deve comunicar a Energisa para cancelar ou alterar as informações da unidade consumidora. Para falar com a Energisa, acesse os canais digitais:

Saiba mais no em energisa.com.br ou pelo WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698, bem como o App Energisa On.

