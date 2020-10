Sem prazo de normalização, 25 bairros estão sem energia na capital

Os moradores de 25 bairros de Campo Grande estão sem energia há quase 24h após as chuvas que ocorreram na capital na tarde de quarta-feira (7), como foi evidenciado pelo contador Fernando de Oliveira, de 42 anos.

Fernando morador do bairro Cedrinho, anexado no Iracy Coelho 3, comentou com o JD1 Notícias que está sem energia no bairro desde às 16h30h de ontem. “Já fiz diversas ligações para Energisa, já abri chamados de emergência, e agora está dando 19h sem energia”, alegou o contador.

Segundo Fernado, em anos morando no local, é a primeira vez que fica tanto tempo sem energia. “Sempre que morei aqui nunca aconteceu isso, já fiquei sem energia por 4h ou 5h, mas agora já virou o dia e a gente já não sabe o que fazer, o alimentando está se perdendo, pois os refrigeradores estão descongelando”, reclamou.

Uma outra moradora, dessa vez a recepcionista, Lucimar Bom Despacho de Oliveira, de 51 anos do Coophavila II, relatou o mesmo ocorrido após a chuva. “Por aqui anda acontecendo isso, mês passado também ficamos sem luz, umas por cerca de 4hs, e agora uma amiga do mesmo bairro também está sem energia”.

Ao JD1 Notícias, a Energisa informou que 25 bairros de Campo Grande foram afetados pela chuva forte e as quedas de árvores e descargas atmosféricas foram as principais causas das falhas na interrupção da energia elétrica. "Tivemos um aumento de quase 100% das ocorrências emergenciais em comparações aos demais dias".

A concessionária aumentou em 300% o número de equipes no atendimento em campo para normalizar o serviço nos seguintes bairros:

- Coronel Antonino

- Jardim Centenário

- Complexo Indubrasil

- Caiçara - Villas Boas

- Vila Piratininga

- Vila Popular

- Jardim Tijuca

- Coophavilla II

- Aero Rancho

- Vila Carlota

- Jardim Panamá

- Jardim Seminário

- Bairro Maria Aparecida Pedrossian

- Jardim Centro Oeste

- Jardim Los Angeles

- Parque do Lageado

- Jardim Batistão

- Portal Caiobá

- Santo Amaro

- Nova Lima

- Vila Albuquerque

- Mata do Segredo

A Energisa orienta aos cliente para que sempre entrem em contato com a concessionária para o registro das ocorrências, utilizando os canais de atendimento digitais, que funcionam 24h e estão prontos para solucionar demandas.

Canais de atendimento:

Whatsapp Gisa: (67) 9980-0698

Call Center: 0800 722 7272

Aplicativo para celular Energisa On – disponível nas lojas virtuais Google Play e Apple Store.

