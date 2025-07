"Sem querer": Marido de Sasha posta foto da bunda e apaga em seguida; veja a imagem

O cantor João Lucas virou um dos nomes mais comentados nas redes sociais recentemente após uma sequência de acontecimentos durante uma viagem com a esposa, Sasha Meneghel, em Fernando de Noronha.

O artista compartilhou registros da viagem em seus stories do Instagram e acabou protagonizando uma gafe que gerou grande repercussão online.

Tudo começou quando João publicou vídeos mostrando as marcas vermelhas em seu corpo devido à exposição excessiva ao sol. Segundo ele, a aplicação do protetor solar foi feita de forma incorreta.

"Não soube passar o protetor solar", comentou o cantor, que aparece visivelmente queimado nas imagens gravadas por Sasha, filha da apresentadora Xuxa. "O João não soube passar o protetor solar", brincou a influenciadora, ao exibir as marcas no rosto do marido.

A situação, no entanto, ganhou ainda mais atenção quando o cantor, ao tentar mostrar as costas queimadas, acabou exibindo acidentalmente o bumbum.

A imagem foi publicada nos stories e apagada em seguida, mas prints da postagem se espalharam rapidamente nas redes sociais.

Com bom humor, João Lucas se pronunciou sobre o episódio. "Eu fui postar as fotos das minhas costas vermelhas, fui ajustar o zoom e pensei que tinha cortado a minha bunda", explicou.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), ele também comentou o assunto de forma descontraída: "Minha bunda foi postada sem querer, era para ir por close friends", escreveu. "E nem foi a bunda toda, nada demais também", brincou.

Ainda segundo o cantor, foi Sasha quem percebeu o deslize. "A Sasha foi abrir os stories, aí ela falou: 'Amor, sua bunda!'", contou João, entre risos. A esposa, por sua vez, encarou a situação com leveza e deixou um recado ao marido: "Bom pra você aprender também".

